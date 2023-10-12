Израиль: Сектор Газа останется без света и воды до возвращения всех заложников

Сектор Газа будет оставаться без электро- и водоснабжения до тех пор, пока движение ХАМАС не вернет всех заложников, захваченных при нападении на Израиль. С таким заявлением выступил израильский министр энергетики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph 12 октября, власти Израиля объявили, что не возобновят подачу воды и электроэнергии в осажденный сектор Газа до тех пор, пока палестинцы не вернут всех заложников, которых удерживают.

"Ни один выключатель не включится, ни одна водокачка не заработает и ни одна цистерна с топливом не въедет в Газу, пока похищенных не освободят. Гуманитарное действие – в обмен на гуманитарное действие. И никто не имеет права читать нам лекции о морали", – сказал министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

Израиль обесточил сектор Газа и прекратил поставки воды в район, где живут 2,3 млн человек, после атаки боевиков движения ХАМАС на свою территорию 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы, и начала его осаду.

Красный крест ранее призвал израильскую сторону допустить в Газу хотя бы несколько цистерн с топливом, чтобы у медиков была возможность вывезти пациентов из переполненных госпиталей.

Ранее число погибших в результате нападения ХАМАС граждан Израиля достигло 1,3 тыс. человек. В секторе Газа от ответных израильских обстрелов погибли около 1,2 тыс. человек. Десятки израильтян и иностранных граждан, в том числе посетители международного музыкального фестиваля, остаются в заложниках у боевиков.

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