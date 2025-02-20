Сколько заложников удерживает ХАМАС в секторе Газа

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила о том, что палестинское движение ХАМАС до сих пор удерживает в секторе Газа 69 израильских заложников, включая тела погибших в плену, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости.

"В настоящее время в секторе Газа удерживаются 69 заложников – как живых, так и погибших. Государство Израиль несет моральную и этическую ответственность за то, чтобы вернуть всех до последнего", – говорится в сообщении.

19 января 2025 года соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. В рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 – за каждого военнослужащего.

18 февраля сообщалось, что ХАМАС планирует освободить еще шесть заложников и передать тела погибших.