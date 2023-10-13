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В поддержку Палестины: тысячи человек вышли на протест в Париже

В поддержку Палестины: тысячи человек вышли на протест в Париже Фото: Тwitter/BFMTV
В четверг, 12 октября, тысячи людей вышли на площадь Республики в Париже, чтобы поддержать Палестину. Запрещенная к проведению акция протеста привела к арестам и штрафам, сообщает Zakon.kz.

По данным парижской полиции, в центре столицы Франции вечером в четверг собрались около трех тысяч человек. Чтобы разогнать демонстрантов, полицейские использовали водометы, так как ранее акция была запрещена, передает BFMTV.

По итогам разгона незаконных протестов, полицейские арестовали десять человек и выписали 24 штрафа.

Отмечается, что в тот же день ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился запретить "пропалестинские демонстрации, поскольку они могут вызвать нарушения общественного порядка".

Недовольства части жителей Парижа вызвала эскалация конфликта между Палестиной и Израилем, которая обострилась 7 октября, когда ХАМАС атаковал израильскую сторону. После многочисленных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа. По данным ООН, в Газе уничтожено тысячи домов и более 500 сильно повреждены.

Израиль ввел блокаду Газы в ответ на боевые действия Палестины. В городе отключены свет, вода и полностью прекращены поставки продовольствия. Накануне президент Палестины Махмуд Аббас призвал отправить гуманитарную помощь в сектор Газа и открыть гуманитарные коридоры.

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