Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 2 тысячи человек
Согласно информации ведомства, ранеными оказались 8 714 граждан. Как уточнил Минздрав, на Западном берегу реки Иордан погибли 54 палестинца, более 1 100 пострадали.
В Израиле, по последним данным, за время конфликта погибло 1,3 тысячи человек, 3,5 тысячи пострадали. Продолжается опознание останков погибших в результате атаки Хамас.
Как сообщили в МВД сектора Газа, 70 человек погибли и более 200 ранены в результате израильского удара по колонне палестинских беженцев. Жители Газы вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев из-за нехватки питьевой воды, заявили в ООН. У людей нет доступа к чистой воде из-за того, что прекратились ее подача по водопроводу.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что у гражданского населения сектора Газы есть еще шесть часов, чтобы эвакуироваться в южные районы.
США направили военные самолеты на Ближний Восток, чтобы "сдерживать Иран" и региональные группировки от вмешательства в палестино-израильский конфликт, пишет Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне.
Египет закрывает ворота единственного пограничного с сектором Газа КПП Рафах бетонными блоками
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Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.
Ответственность за переговоры об освобождении иностранных заложников и пленных с двойным гражданством планировали взять на себя власти Египта. При этом информации о том, начались ли переговоры между сторонами, по-прежнему не было.