ВОЗ выступила против эвакуации больниц из Газы

Представители ВОЗ призывали Израиль немедленно отменить приказ об эвакуации более 1 миллиона человек, живущих к северу от сектора Газа, сообщает Zakon.kz

ВОЗ назвали эвакуацию больниц с севера Газы смертным приговором для пациентов. Массовая эвакуация будет иметь катастрофические последствия для пациентов, медицинских работников и других гражданских лиц, оставшихся позади или оказавшихся втянутыми в массовое движение. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Из-за продолжающихся авиаударов и закрытых границ гражданским лицам некуда идти в безопасное место. Почти половина населения Газы моложе 18 лет. Из-за сокращения запасов безопасной пищи, чистой воды, медицинских услуг и отсутствия надлежащего жилья дети и взрослые, включая пожилых людей, будут подвергаться повышенному риску заболеваний", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Палестины проинформировало ВОЗ, что невозможно эвакуировать уязвимых пациентов больницы, не подвергая опасности их жизнь. К уязвимым пациентам относятся те, кто получил серьезные травмы или зависит от системы жизнеобеспечения. Перемещение их в условиях боевых действий подвергает их жизнь непосредственной опасности.

Сообщается, что две больницы министерства здравоохранения на севере Газы, которые продолжают работать, значительно превысили свою совокупную вместимость в 760 коек, что привело к серьезной переполненности. Из тысяч пациентов с травмами и другими состояниями, получающих помощь в больницах, сотни тяжело ранены и более 100 нуждаются в интенсивной терапии. Это самые больные из больных. Еще многие тысячи, также имеющие ранения или другие потребности в области здравоохранения, не могут получить доступ к какой-либо помощи.

Сжатые сроки, сложная транспортная логистика, поврежденные дороги и, прежде всего, отсутствие вспомогательного ухода во время транспортировки - все это усложняет их перемещение.

"Нехватка медикаментов уже ставит под угрозу пациентов и затрудняет работу медицинских работников. Припасы, которые ВОЗ заранее разместила в Газе, в основном были израсходованы", - сказали в ВОЗ.

ВОЗ повторила свой призыв к предоставлению гуманитарного доступа к жизненно важным товарам, а также доставке топлива, воды и продуктов питания для защиты согласно международному гуманитарному праву гражданских лиц, медицинских работников и инфраструктуры здравоохранения.

Ранее писали, что в пятницу Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться из города Газа на юг сектора в течение 24 часов.

По данным министерства здравоохранения Палестины при атаке Израиля на сектор Газа погибли 1,9 тысячи человек, 614 из них - дети и 370 женщин, ранены 7696 человек.

ЮНИСЕФ назвал ужасным зрелищем происходящее в Палестине, где погибло большое количество детей, призвав немедленно прекратить бомбардировки.