Израиль дал ООН сутки на эвакуацию 1,1 млн человек из сектора Газа

Представители ООН получили информацию от армии Израиля о необходимости эвакуировать из осажденного сектора Газа около 1,1 млн человек за 24 часа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 13 октября, представители армии Израиля проинформировали сотрудников ООН, работающих в секторе Газа, о необходимости срочно эвакуировать мирное население с территории к северу от природного резервата Вади Газа. На выполнение этой задачи им дали 24 часа, заявил пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Сообщение от израильской армии поступило представителям ООН около полуночи по местному времени в четверг. В организации сомневаются, что отведенного Израилем времени хватит на то, чтобы переместить все население северного сектора Газа в его южную часть.





"Это касается примерно 1,1 млн человек. То же самое относится ко всем сотрудникам ООН и всем, кто размещен в учреждениях под контролем ООН, таких как школы, медицинские центры и больницы. ООН считает невозможным перемещение такого количества населения без катастрофических гуманитарных последствий", – говорится в заявлении ООН.

В организации подчеркнули, что из-за крайне жестких условий, поставленных Израилем, и без того "трагическая" ситуация в секторе Газа может превратиться в настоящую гуманитарную катастрофу.

Израиль взял в осаду сектор Газа после того, как боевики палестинского движения ХАМАС атаковали страну 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы. Число погибших в результате нападения ХАМАС граждан Израиля достигло 1,3 тыс. человек. В секторе Газа от ответных израильских обстрелов погибли около 1,2 тыс. человек. Десятки израильтян и иностранных граждан, в том числе посетители международного музыкального фестиваля, остаются в заложниках у боевиков. Власти Израиля заявили, что не снимут блокаду сектора Газа до полного освобождения всех заложников.

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