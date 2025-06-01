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Мир

Второй тур выборов президента проходит в Польше с рекордной явкой

выборы, бюллетень, голосование , фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 17:22 Фото: pexels
Рекордная явка наблюдается в ходе второго тура выборов президента Польши, который проходит в стране сегодня, 1 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

За первый пост страны соревнуются два кандидата: набравший в первом туре 31,36% голосов мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей коалиции и получивший в первом туре 29,54% голосов директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиции.

По данным ЦИК, право голосовать имеют 28 225 594 человека. К 15:00 по времени Астаны выдано 6 980 740 избирательных бюллетеней, что составляет 24,83%.

В избиркоме Польши подчеркивают, что явка избирателей уже сейчас является рекордной за всю историю выборов президента в стране. Участки закроются в 00:00 по времени Астаны и только после этого будут озвучены первые данные exit-poll.

Первый тур президентских выборов проходил в Польше 18 мая 2025 года. За главное кресло страны боролись 13 кандидатов. Действующий глава государства Анджей Дуда не смог принять участие в этой гонке, поскольку занимает свой пост уже второй раз подряд.

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Андрей Дюсупов
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