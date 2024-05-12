Турция планирует защищать палестинцев, пока они не обретут государство

Представитель МИД Турции заявил о том, что страна намерена работать над прекращением огня в Газе и защищать дело палестинцев, пока они не обретут собственное государство, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства, президент Турции Тайип Эрдоган по-прежнему непоколебим в своем осуждении непростительных преступлений, которые Израиль совершает против палестинского народа.

"Турция продолжает без устали работать, предпринимая решительные действия по изоляции Израиля на международной арене. Поэтому некоторые израильские политики самым наглым образом и безосновательно нападают на Турцию и президента Эрдогана", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что политика "израильского правительства представляет угрозу как для палестинцев, так и для самих израильтян".

"Турция продолжит проливать свет на расистскую и несправедливую политику, которую Израиль использует как оружие против палестинского народа. Турция будет защищать правое дело палестинцев до тех пор, пока у них не будет собственного государства", – заявило ведомство.

Ранее стало известно, что Египет решил присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

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