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Байден заявил, что родился в Израиле

Байден заявил, что родился в Израиле Фото: getarchive.net
Президент США Джо Байден, побывавший 18 октября, с визитом в Израиле, сделал новое неожиданное заявление. Американский лидер заявил, что родился в Израиле, сообщает Zakon.kz.

По утверждению американского политика, "государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там".

При этом, как следует из официальной биографии президента Соединенных Штатов, в действительности он появился на свет в городке Скрантон, штат Пенсильвания, 20 ноября 1942 года.

Каких-либо разъяснений от самого Байдена или от Белого дома о том, что он имел в виду, пока не поступало.

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Джо Байден регулярно оговаривается и попадает в неловкие ситуации на публике, из-за чего возникают дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье.

Например, в июне 2023 года Байден упал на церемонии выпуска курсантов Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо, споткнувшись о стоявший у его ног ящик.

На саммите G20 в Нью-Дели американский лидер Джо Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. 

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