Уголовка, а не традиция: кражу невест обсудили депутаты Кыргызстана

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана обсуждают поправки в Уголовный кодекс, а также в Кодекс о правонарушениях. Спор между депутатами вызвала санкция статьи за скотокрадство в сравнении с похищением человека, сообщает Zakon.kz.

Изменения предполагают внести в отдельную статью "Скотокрадство" УК КР. Предлагается ужесточить наказание за это преступление до 10 лет лишения свободы, сообщает 24.kg.



Депутат Дастан Бекешев выступил против инициативы.

"Если похищают человека, наказывают лишением свободы от 7 до 10 лет. А за скотокрадство предлагают до 12 лет лишения свободы. Это неправильно. Жизнь человека ценнее. Если похищают девушку с целью вступить в брак, дают семь лет тюрьмы, за скот восемь лет. По-моему, это лишние санкции. За убийство с особой жестокостью предусмотрен такой же срок. Нужно внести поправки". Дастан Бекешев

Инициатор поправок Мейкинбек Абдалиев попросил коллегу не сравнивать похищение девушек с кражей скота.

"Вы сказали про похищение девушек. Не обижайтесь, если вы знаете, это было традицией. Скот крадут, а женщину похищают, но не продают же. На ней же женятся". Мейкинбек Абдалиев

Дастан Бекешев парировал, что если девушку похищают против ее воли – это уже уголовно-наказуемое деяние и это не традиция.

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