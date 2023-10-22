Израиль планирует эвакуацию 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Израиль эвакуирует 14 населенных пунктов на границе с Ливаном, сообщает Zakon.kz.

"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (NEMA) Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные общины на севере Израиля", – говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

Эвакуацию планируется провести в населенных пунктах Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен Менахем, Саса, Цив'он и Рамот Нафтали.

Перестрелки на границе Ливана и Израиля происходят ежедневно. На территории первой базируется финансируемая Ираном военизированная группировка "Хезболла".

До этого в ХАМАС взяли на себя ответственность за пуск ракет с юга Ливана по Израилю.

Ранее сообщалось, что число жертв конфликта между палестинскими боевиками и Израилем с обеих сторон стало максимальным за всю историю противостояния в секторе Газа.

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".

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