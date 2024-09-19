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Планы войны на северной границе с Ливаном утвердил Израиль

Планы войны на северной границе с Ливаном утверждены ЦАХАЛ, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 20:17 Фото: pixabay
Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на "северном фронте", на границе с Ливаном. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, передает Zakon.kz.

Детали утвержденных планов не разглашаются. В сообщении также указано, что израильская армия продолжает наносить удары по южным районам Ливана, чтобы ослабить террористическую инфраструктуру и потенциал "Хезболлы", а также достичь военных целей.

Одним из пунктов в планах от 16 сентября значится возвращение тысяч израильтян, вынужденных покинуть свои дома на севере страны из-за обстрелов "Хезболлы".

Ранее сообщалось, что 18 сентября в Ливане прогремели новые взрывы. По меньшей мере три человека погибли в городе Сохмор в результате взрывов беспроводных устройств. 

17 сентября в Ливане в результате взрывов пейджеров погибли восемь человек, включая ребенка, и 2750 получили ранения. 

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