В Непале и Мексике произошли ощутимые землетрясения
Согласно данным сайта Геологической службы США, в Непале очаг стихии залегал на глубине 24,7 км. Эпицентр землетрясения располагался в 35 км к северо-востоку от населенного пункта Бхаратпур.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
Между тем, как пишет Национальная сейсмологическая служба Мексики в социальной сети X, эпицентр землетрясения в стране располагался в 57 км к юго-востоку от города Сан-Маркос, население которого составляет около 13,3 тыс. человек, а его очаг залегал на глубине 10 км.
При этом о пострадавших и разрушениях также неизвестно.
После крупного землетрясения последовали 4 афтершока магнитудой 4,9, 4,9, 4,4 и 4,4.
Отметим, что ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано на юге Ирана.