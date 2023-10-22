В Непале и Мексике произошли ощутимые землетрясения

На юге Непала сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2. А Национальная сейсмологическая служба Мексики сообщила о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло на территории штата Герреро на юге страны вечером 21 октября, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта Геологической службы США, в Непале очаг стихии залегал на глубине 24,7 км. Эпицентр землетрясения располагался в 35 км к северо-востоку от населенного пункта Бхаратпур.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Между тем, как пишет Национальная сейсмологическая служба Мексики в социальной сети X, эпицентр землетрясения в стране располагался в 57 км к юго-востоку от города Сан-Маркос, население которого составляет около 13,3 тыс. человек, а его очаг залегал на глубине 10 км.

При этом о пострадавших и разрушениях также неизвестно.

После крупного землетрясения последовали 4 афтершока магнитудой 4,9, 4,9, 4,4 и 4,4.

Отметим, что ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано на юге Ирана.