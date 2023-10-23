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Власти Израиля заявили, что боевики ХАМАС знали, как изготовить химоружие

Власти Израиля заявили, что боевики ХАМАС знали, как изготовить химоружие Фото: скриншот с видео
Президент Израиля Ицхак Герцог отметил, что проникшие на территорию Израиля члены движения ХАМАС имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия, сообщает Zakon.kz

Об этом президент Израиля Ицхак Герцог сообщил в интервью телеканалу Sky News.

По его словам у боевиков были найдены спецдокументы с рецептами этого оружия. 

"Это официальные материалы "Аль-Каиды" , мы имеем дело с ИГИЛ, "Аль-Каидой"* и ХАМАС. И в этих материалах были инструкции, как создать химическое оружие", - заявил Герцог.

Ранее сообщалось, что израильские военные продолжают атаковать объекты шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, недавно по инфраструктуре радикалов был нанесен авиаудар.

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".

Известно, что число жертв конфликта между палестинскими боевиками и Израилем с обеих сторон стало максимальным за всю историю противостояния в секторе Газа.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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