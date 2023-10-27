Нацбанк Кыргызстана объяснил депутатам, почему нельзя платить за долги золотом

В Жогорку Кенеше депутат Балбак Тулобаев поинтересовался у Нацбанка, какие сейчас у страны запасы золота и можно ли их пустить на оплату государственного долга перед Китаем, сообщает Zakon.kz.

Депутат Балбак Тулобаев заявил, что во время президентства Алмазбека Атамбаева в резервах было 1,8 тонны золота. Позже его стало около 16 тонн, а на сегодняшний день – более 51. Он предложил расплатиться с долгами перед Китаем с помощью этого золота, сообщает Kaktus.Media.

Министр финансов Алмаз Бакетаев ответил, что Кабмин не может задействовать золотовалютный резерв. А также пояснил, почему нельзя заранее погашать долг.



"У золотовалютного фонда отдельный резерв. У нас есть возможность заплатить, все верно. Но если график будет меняться, то будут меняться и проценты. Если мы заранее заплатим долги, то проценты увеличатся". Алмаз Бакетаев

По информации НБ КР, международные золотовалютные резервы любой страны являются важнейшим элементом нацбезопасности и гарантом макроэкономической стабильности этой страны.



Наличие достаточного резерва позволяет не допустить дестабилизации в экономике и противостоять внешним шокам различного характера.

Международные золотовалютные резервы НБ КР используются для своевременного обслуживания обязательств и потребности Кабмина в иностранной валюте.



Нецелевое использование золотовалютных резервов несет огромные риски для всего государства и народа.



Одним из наиболее значимых рисков нецелевого использования международных резервов страны является потеря контроля над сохранением стабильности на валютном рынке, что приведет к неконтролируемому росту инфляции.

Если у Нацбанка окажется недостаточно ресурсов для своевременного реагирования на внешнеэкономические потрясения или попытки спекуляции на валютном рынке, то волатильность обменного курса может выйти из-под контроля.