Беспорядки в аэропорту Махачкалы: в Минздраве сообщили о 20 раненых

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы ранены 20 человек. Им оказывается медицинская помощь. Об сообщается в Telegram-канале Минздрава региона, передает Zakon.kz

Среди пострадавших есть полицейские и гражданские лица. 10 пострадавших оказывается медицинская помощь в различных клиниках Махачкалы. Двое из них в тяжелом состоянии и еще 10 человек получили легкие ранения и обратились за помощью амбулаторно.

Ранее Baza сообщал, что пострадали шесть полицейских и четверо гражданских. Они ранены прилетевшими камнями, брошенными разъяренной толпой. Одному попали камнем в лоб. У остальных ушибы, сотрясения мозга, травма живота.

Информация о погибших полицейских в аэропорту Махачкалы, ранее распространенная одним из тг-каналов, - по-прежнему фейк.

Ранее мы писали, что в аэропорту Махачкалы снова начались стычки с силовиками, объявлен круглосуточный режим работы Правительства. МВД республики пообещало установить личности всех, кто участвовал в беспорядках. Также отмечается, что создан оперативный штаб который возглавил глава республики Сергей Меликов.

А до этого Росавиация сообщала, что аэродром освобождён от несанкционированно проникших туда погромщиков.

Отметим, толпа пыталась взять штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива.

