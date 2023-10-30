Что творится в аэропорту Махачкалы: стычки с силовиками, объявлен круглосуточный режим работы Правительства

Часть протестующих в аэропорту дагестанской столицы разошлась, а остальная часть снова собралась у входа. Силовики подтягиваются к зданию. Об этом пишут местные СМИ и соцсети, передает Zakon.kz

В Telegram-канале правительства Дагестана сообщается, что для правительства республики объявлен круглосуточный режим работы. Председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов на открытии работы оперативного штаба заявил, что дестабилизация ситуации в республике допущена не будет.

МВД республики пообещало установить личности всех, кто участвовал в беспорядках. Также отмечается, что создан оперативный штаб который возглавил глава республики Сергей Меликов.

По информации RT, колонны спецтехники продолжают дежурить у аэропорта Махачкалы.

Telegram-канал Mash сообщает, что звуки стрельбы слышны на взлётно-посадочной полосе. Предварительно, полиция разгоняет протестующих, которые всё ещё находятся на аэродроме.

Telegram-канал Ньюсач-Двач пишет, что полицейский ранен в ходе столкновений в аэропорту Махачкалы, ему пробили голову камнем.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что ситуация, произошедшая в аэропорту Махачкалы, является грубым нарушением закона, она получит соответствующую оценку правоохранительных органов.

"Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, — грубое нарушение закона. Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт. Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей", — написал он в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины – и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику.

"Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!"

Произошедшее в аэропорту Махачкалы очевидно направлено на разжигание межнациональной розни, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Цель - дестабилизация гражданского мира в России. В это непростое время призываю граждан Дагестана не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

ЧГТРК "Грозный" предупредил жителей Чечни о распространяемом фейке о якобы ожидаемых в ближайшие дни рейсах из Израиля.тВ аэропорт республики на самом деле не прилетают рейсы из Израиля.

"Призываем не распространять недостоверную информацию, вброшенную с провокационными целями! Доверяйте только официальным СМИ!" - отмечено в сообщении.

Telegram-канал SHOT сообщает, что Верховный муфтий Дагестана призвал прекратить беспорядки: "Таким путём этот вопрос не решается. Ваши возмущения мы понимаем и воспринимаем очень болезненно".

Ранее в Росавиации сообщили, что аэродром освобождён от несанкционированно проникших туда погромщиков.



Еще раньше сообщалось, что в Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива.

Накануне армия Израиля сообщила о 150 целях, которые ЦАХАЛ поразила с начала масштабного обстрела Газы. Усиление атаки израильская сторона анонсировала в минувшую пятницу, 27 октября. Сразу после этого ВОЗ и ЮНИСЕФ заявили, что потеряли связь со своими представителями в регионе. Кроме того, в регионе отключили источники питания и телефонную коммуникацию. 29 октября стало известно, что число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек.