Что творится в аэропорту Махачкалы: стычки с силовиками, объявлен круглосуточный режим работы Правительства
В Telegram-канале правительства Дагестана сообщается, что для правительства республики объявлен круглосуточный режим работы. Председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов на открытии работы оперативного штаба заявил, что дестабилизация ситуации в республике допущена не будет.
МВД республики пообещало установить личности всех, кто участвовал в беспорядках. Также отмечается, что создан оперативный штаб который возглавил глава республики Сергей Меликов.
По информации RT, колонны спецтехники продолжают дежурить у аэропорта Махачкалы.
Telegram-канал Mash сообщает, что звуки стрельбы слышны на взлётно-посадочной полосе. Предварительно, полиция разгоняет протестующих, которые всё ещё находятся на аэродроме.
Telegram-канал Ньюсач-Двач пишет, что полицейский ранен в ходе столкновений в аэропорту Махачкалы, ему пробили голову камнем.
Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что ситуация, произошедшая в аэропорту Махачкалы, является грубым нарушением закона, она получит соответствующую оценку правоохранительных органов.
"Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, — грубое нарушение закона. Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт. Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей", — написал он в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины – и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику.
"Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!"
Произошедшее в аэропорту Махачкалы очевидно направлено на разжигание межнациональной розни, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Цель - дестабилизация гражданского мира в России. В это непростое время призываю граждан Дагестана не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
ЧГТРК "Грозный" предупредил жителей Чечни о распространяемом фейке о якобы ожидаемых в ближайшие дни рейсах из Израиля.тВ аэропорт республики на самом деле не прилетают рейсы из Израиля.
"Призываем не распространять недостоверную информацию, вброшенную с провокационными целями! Доверяйте только официальным СМИ!" - отмечено в сообщении.
Telegram-канал SHOT сообщает, что Верховный муфтий Дагестана призвал прекратить беспорядки: "Таким путём этот вопрос не решается. Ваши возмущения мы понимаем и воспринимаем очень болезненно".
Ранее в Росавиации сообщили, что аэродром освобождён от несанкционированно проникших туда погромщиков.
Еще раньше сообщалось, что в Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива.
Накануне армия Израиля сообщила о 150 целях, которые ЦАХАЛ поразила с начала масштабного обстрела Газы. Усиление атаки израильская сторона анонсировала в минувшую пятницу, 27 октября. Сразу после этого ВОЗ и ЮНИСЕФ заявили, что потеряли связь со своими представителями в регионе. Кроме того, в регионе отключили источники питания и телефонную коммуникацию. 29 октября стало известно, что число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек.