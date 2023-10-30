Годовщина смертельной давки в Сеуле: люди возвращаются для празднования Хэллоуина
29 октября 2022 года власти Сеула подвергли резкой критике за то, что не смогли подготовиться к приходу более 100 тыс. участников вечеринки по случаю Хэллоуина.
В этом году на месте трагедии возвели баррикады для создания одностороннего движения пешеходов, а группы чиновников в желтых жилетах направляли толпы людей с помощью световых жезлов. На месте также дежурили сотрудники экстренных служб и машины скорой помощи.
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В выходные повышенные меры безопасности распространились и на другие популярные места ночной жизни и туризма в Сеуле, включая Хонгдэ и Мёндон. Полиция города направила более 1200 человек для усиления безопасности в местах, где ожидается большое скопление людей.
В четырех районах организовали командные пункты на местах, а пожарная служба заявила, что заранее выделяет больничные койки для оказания помощи экстренным пациентам, попавшим в аварию.
Посетители Итэвона в субботу также оставляли записки на мемориальной стене у входа в узкий переулок, где произошла давка. Семьи погибших и пострадавших в начале недели высказали свое мнение, заявив, что они все еще ждут ответов и ответственности от правительства Южной Кореи за произошедшую катастрофу.