Глава Дагестана признался, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов признался, что испытывает стыд за события, которые произошли в аэропорту Махачкалы, сообщает Zakon.kz.

Глава региона в беседе с журналистами отметил:

"Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы".

Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа.

"И только у нас в Дагестане мы в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков, их немного, но тем не менее оценку дают сегодня Дагестану". Сергей Меликов

Также, по его словам, попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане совершаются из-за рубежа.

Как отмечено в публикации ТАСС, обстановка в республике после беспорядков спокойная.

"Я надеюсь, что та ситуация, которая произошла в районе аэропорта Уйташ не является характеристикой для социально-политической обстановки нашей республики. Расшатывания ситуации, как бы этого ни хотелось нашим недругам, врагам, не будет". Сергей Меликов

В заключении глава региона подчеркнул, что "прощения не будет никому" из участников беспорядков.

Материал по теме В Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива

29 октября 2023 года толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, говоря о намерении "вычислить евреев".

Позже Росавиация сообщила, что аэропорт освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 31 октября.

Материал по теме Беспорядки в аэропорту Махачкалы: в Минздраве сообщили о 20 раненых

После беспорядков в отделы полиции для дальнейшего разбирательства доставлены 60 активных участников.