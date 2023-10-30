Глава Дагестана признался, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале
Глава региона в беседе с журналистами отметил:
"Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы".
Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа.
"И только у нас в Дагестане мы в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков, их немного, но тем не менее оценку дают сегодня Дагестану".Сергей Меликов
Также, по его словам, попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане совершаются из-за рубежа.
Как отмечено в публикации ТАСС, обстановка в республике после беспорядков спокойная.
"Я надеюсь, что та ситуация, которая произошла в районе аэропорта Уйташ не является характеристикой для социально-политической обстановки нашей республики. Расшатывания ситуации, как бы этого ни хотелось нашим недругам, врагам, не будет".Сергей Меликов
В заключении глава региона подчеркнул, что "прощения не будет никому" из участников беспорядков.
29 октября 2023 года толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, говоря о намерении "вычислить евреев".
Позже Росавиация сообщила, что аэропорт освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 31 октября.
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После беспорядков в отделы полиции для дальнейшего разбирательства доставлены 60 активных участников.