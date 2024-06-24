Глава Дагестана: Мы понимаем, кто стоит за организацией терактов

Глава Дагестана Сергей Меликов опубликовал видеообращение к жителям страны. Он ответил на основные вопросы, которые волнуют дагестанцев в связи с произошедшей террористической атакой, сообщает Zakon.kz.

Ролик был опубликован на официальной странице Меликова в Telegram.

"Мы понимаем, кто стоит за организацией терактов и какую цель они преследовали. Мы понимаем, какой цели организаторы пытались добиться. Безусловно сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Раньше в большей степени участниками этих событий были те, кто принимает участие в СВО, кто защитит нашу страну на рубежах. Но мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше. Но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной". Сергей Меликов

Обстрелял синагоги и церкви в Дербенте, а также нападение на пост ДПС в Махачкале он расценил как попытку расколоть общество. Также он поблагодарил всех за слова поддержки, а также тех, кто изъявил желание помочь в ликвидации последствий терактов.



По его словам, оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек".



"Еще раз соболезную родным погибших. Семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь", – сказал глава Дагестана.





Ранее сообщалось, что неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Позже стало известно, что в результате вооруженной атаки на Махачкалу и Дербент убиты шестеро полицейских. Однако по последним данным жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствия в связи с террористическими атаками в Дагестане.

