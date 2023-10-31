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Минздрав Дагестана опроверг сообщения о смерти полицейского после беспорядков в аэропорту

Минздрав Дагестана опроверг сообщения о смерти полицейского после беспорядков в аэропорту Фото: скриншот
Минздрав Дагестана не стал подтверждать информацию о смерти одного из полицейских, пострадавших во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает Zakon.kz.

По данным аэропорта Махачкалы, комментарий сотрудника воздушной гавани, который сообщил о погибшем, был записан утром со слов очевидцев вчерашних событий. Однако позднее информация не подтвердилась, пострадавший полицейский находится в лечебном учреждении, пишет ТАСС.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что сотрудник правоохранительных органов, который получил удар камнем в висок при столкновениях в аэропорту, умер.

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Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.

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