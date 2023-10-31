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Путин: события в Махачкале инспирированы с участием Украины и западных спецслужб

Путин: события в Махачкале инспирированы с участием Украины и западных спецслужб Фото: скриншот
Массовые беспорядки, которые происходили накануне в Махачкале, инспирированы в том числе через социальные сети с участием Украины и руками агентуры специальных служб Запада, заявил президент России Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

Беспорядки в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети, "не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб", заявил Владимир Путин на совещании, пишет РБК.

По утверждению Путина, представители Украины "под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России". Президент задался вопросом, знают ли об этом "в руководящих кругах тех же Штатов".

"Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы", — сказал он.

Путин считает, что за конфликтами на Ближнем Востоке и Украине "стоят правящие элиты США и их сателлиты".

Комментируя беспорядки в Дагестане, он заявил, что нельзя "помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи".

Таты — один из народов, населяющих Дагестан, подавляющее большинство из них исповедует иудаизм.

Путин поручил главам регионов и руководителям правоохранительных органов принимать своевременные меры "по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия".

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.

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