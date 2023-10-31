События в Украине: Путин дал совет переживающим за Израиль, Запад опасается дефицита оружия

Фото: kremlin.ru

Те, кто якобы переживает за израильских граждан, должны изучить деятельность ФБР в Украине, заявил президент России Владимир Путин. В странах Запада нарастают опасения по поводу конкуренции за военные ресурсы в условиях ограниченных производственных мощностей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Wall Street Journal, представители оборонной сферы обеспокоены тем, что в таких условиях снарядов и другого вооружения может не хватить для снабжения всех союзников. Оборонная промышленность членов НАТО при этом не имеет достаточных резервных мощностей, чтобы реагировать на кризисы, подобные нынешнему, такое заявление сделал генсекретарь альянса Йенс Столтенберг.

Дуров пообещал заблокировать призывавший к беспорядкам в Махачкале канал. "Утро Дагестан" и другие телеграм-каналы, которые призывают к насилию и нарушают правила "всего цивилизованного мира", будут заблокированы, пообещал Павел Дуров.

Служба информации и безопасности Молдовы опубликовало список 31 российского сайта, подлежащего немедленной блокировке в этой стране за "онлайн-контент, используемый в информационной войне против Республики Молдова", сообщает Reuters. В списке значатся сайты 14 российских средств массовой информации, в том числе агентств ТАСС и "Интерфакс", газеты "Комсомольская правда", сайта Lenta.ru.

Молдова должна объяснить свою позицию по блокировке сайтов российских СМИ. В случае если издания не нарушали законодательство страны, подобный шаг можно трактовать как нарушение свободы слова. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

Двух военнослужащих задержали по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе в ДНР, сообщил Следственный комитет России. Задержанные мужчины — контрактники, они с Дальнего Востока. Их подозревают в убийстве девяти человек, в том числе двух детей. Тела нашли в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями.

Владимир Зеленский сообщил, что встретился с делегацией американских конгрессменов, которые представляют как Демократическую, так и Республиканскую партии. В своем телеграм-канале украинский президент сообщил, что проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой, ходе боевых действий, а также первоочередных оборонных нуждах Киева.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время видео-конференции с президентом Украины, опубликованной в сети X (бывшем твиттере) заявил, что события на Ближнем Востоке не должны отвлечь внимание Запада от войны в Украине.

В Херсоне обстреляли автобус-маршрутку, ранены семь человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии, пишет "Украинская правда" со ссылкой на главу областной военной администрации Александра Прокудина и начальника городской военной администрации Романа Мрочко.

Одесский губернатор заявил о ракетном ударе по судоремонтному заводу. Целью ракетного удара по Одессе стал судоремонтный завод, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Таким образом он подтвердил предположения, появившиеся в СМИ после нескольких взрывов в Одессе.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка, которое находится рядом с городом Шебекино практически на границе с Украиной.

Скорость реакции Зеленского на события в аэропорту Махачкалы говорит о скоординированном характере диверсии украинских спецслужб — представитель МИД РФ Мария Захарова

Между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия на фоне прогнозов по контрнаступлению — The Sunday Times

Запад открыто взял курс на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нее гибридной войне и использует Украину в качестве тарана — Шойгу в своем выступлении на Сяншаньском форуме по безопасности

Союзники США опасаются, что Вашингтон не сможет одновременно помогать и Украине, и Израилю — Bloomberg; Украинские заключенные из-за нехватки рабочих направляются работать на шахту — Минюст страны Денис Малюська

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские власти хотят запустить в стране "смарт-мобилизацию"

В Кремле абсолютно солидарны со словами Шойгу об угрозе военного столкновения ядерных держав — Песков

Украина призвала союзников увеличить военную помощь ради обеспечения продовольственной безопасности во всем мире — Минэкономики Украины. Читайте также Путин: события в Махачкале инспирированы с участием Украины и западных спецслужб Минздрав Дагестана опроверг сообщения о смерти полицейского после беспорядков в аэропорту Власти Уэльса хотят пересмотреть определение слова "женщина"

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