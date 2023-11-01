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КНДР почти готова к запуску спутника-шпиона – разведка

ракета КНДР Фото: pixabay
Северная Корея находится на завершающей стадии подготовки к запуску разведывательного спутника после двух неудачных попыток в начале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, после неудачных попыток Северная Корея почти готова к новому запуску, сообщает Yonhap.

Разведка предположила, что КНДР получила технологическую помощь от России, и вероятность успеха может быть выше. Предполагается, что помощь в области космических технологий стала одним из итогов состоявшегося в сентябре саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным.

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Тем не менее, Северная Корея испытывает нехватку средств и технологий и пока не освоила технологии входа в атмосферу и создания многозарядных боеголовок, необходимых для межконтинентальной баллистической ракеты, сообщила южнокорейская разведка.

Разведслужба также поделилась информацией о возможной торговле оружием и технологиями между Северной Кореей и Россией. Предполагается, что с начала августа КНДР поставила России более 1 млн артиллерийских снарядов и других вооружений в количестве около 10 партий, которые использовали в военном конфликте в Украине.

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