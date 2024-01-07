Южная Корея призвала КНДР прекратить артиллерийский огонь вблизи границы

Южная Корея заявляет, что Северная Корея уже третий день подряд стреляет из артиллерийских снарядов вблизи напряженной морской границы, сообщает Zakon.kz.

Военные Южной Кореи заявляют, что их северный сосед произвел более 90 выстрелов в воскресенье днем, пишет ABC News.

В отчете говорится, что Южная Корея настоятельно призывает Северную Корею прекратить провокационные действия.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына высмеяла способность Южной Кореи обнаруживать запуски оружия, тем самым она опровергла утверждение Сеула о том, что КНДР накануне выпустила артиллерийские снаряды в море.

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Военные Южной Кореи быстро отвергли ее заявление как "психологическую войну низкого уровня" и предупредили, что они жестко отреагируют на любые провокации со стороны Северной Кореи.