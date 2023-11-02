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Более 400 человек покинули Газу после открытия границы с Египтом

Более 400 человек покинули Газу после открытия границы с Египтом Фото: Тwitter/guardian
Более 300 человек с иностранными паспортами и 76 тяжело раненных местных жителей смогли покинуть Газу за первые сутки с момента открытия пограничного поста с Египтом, сообщает Zakon.kz.

Люди продолжают прибывать к посту Рафах на границе между Египтом и сектором Газа, в котором 1 ноября вновь отключили электричество. Согласно договоренности, к которой удалось прийти Египту, Израилю, ХАМАСу при участии США и Катара, в сутки через пограничный переход смогут проходить 500 человек. Это иностранцы или люди с двойным гражданством и тяжело больные и раненные местные жители, передает The Guardian.

За первый день покинуть Газу смогли 335 человек с иностранными паспортами и 76 человек, остро нуждающихся в медицинской помощи. Ожидается, что пункт Рафах продолжит работу и дальше.

Покидающие осажденный сектор Газа люди признают, что отсутствие воды и электричества, поставку которых отключили власти Израиля в ответ на обстрелы своих территорий ХАМАСом, стали "наименьшими из трудностей". Страшнее всего было пережить бомбардировки, призналась изданию гражданка Иордании Умм Салех Хусейн.

Пограничный пункт Рафах открыли для пропуска людей из Газы 1 ноября. Об открытии пограничного пункта сумели договориться представители Израиля, Египта и движения ХАМАС при участии посредников в лице США и Катара.

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