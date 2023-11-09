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Пропускной пункт "Рафах" на границе с Газой закрыт из "безопасности"

Пропускной пункт Рафах на границе с Газой закрыт из "безопасности" Фото: pixabay
Единственный пропускной пункт на границе Газы и Египта, через который проходит гуманитарная помощь в сектор и где могут покинуть территорию иностранцы, закрыт из "соображений безопасности", сообщает Zakon.kz.

Пункт закрыли в ночь на 9 ноября по неустановленным пока "обстоятельствам безопасности", сказано в информации от правительства США. Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ожидают, что контрольно-пропускной пункт будет открываться "через регулярные промежутки времени", чтобы можно было ввозить гуманитарную помощь и вывозить иностранных граждан, пишет SkyNews.

По данным Египта, накануне через пропускной пункт сектор Газа удалось покинуть не менее пяти сотням человек. Как сообщалось ранее, через Рафах проходят иностранные граждане или люди с двойным гражданством, а также тяжело больные.

Важной частью работы пункта является его гуманитарное назначение: через Рафах проходит гуманитарная помощь для жителей Газы. Это единственный путь, по которому в сектор попадают медикаменты и продукты. При этом 8 октября глава ООН по правам человека Волкер Тюрк заявил, что помощь, поступающая в Газу, была "тонким ручьем и со строго ограниченным географическим охватом".

Пропускной пограничный пункт открыли неделю назад. После долгих переговоров Египет согласился начать работу Рафаха впервые после 7 октября, после начала войны Израиля и ХАМАС, которая развернулась в секторе Газа.

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