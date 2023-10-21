Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью из Египта прибыли в сектор Газа

Первая партия гуманитарной помощи, которую Израиль разрешил доставить из Египта, прибыла в осажденный сектор Газа. В 20 грузовиках находятся в основном медикаменты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, пропускной пункт Рафах на границе между сектором Газа и Египтом открыли для грузовиков с гуманитарной помощью 21 октября около 10:00 по местному времени. После того, как границу пересекли 20 машин, ее вновь закрыли – в соответствии с договоренностью между Египтом и Израилем.

В Египте пропуск первой партии гуманитарной помощи в сектор Газа встретили восторженно: местные жители приветствовали гумконвой одобрительными возгласами и пением. Доставленную в Газу гуманитарную помощь передали "Красному Полумесяцу".

По данным палестинских СМИ, которые находятся под контролем движения ХАМАС, первые 20 грузовиков доставили в сектор Газа преимущественно медикаменты и медицинские принадлежности, а также "ограниченное количество консервированных продуктов".

Times of Israel со ссылкой на представителей ООН сообщает, что этот гуманитарный конвой "может быть не последним". Сейчас с египетской стороны границы находятся около 200 грузовиков с гумпомощью, которым пока не дали добро на доступ в сектор Газа. Гуманитарную помощь ООН могут начать доставлять в Газу с понедельника 23 октября.

Ранее стало известно, что потери Израиля и Палестины достигли максимума за всю историю конфликта, который длится несколько десятилетий.



Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили десятки заложников и убили множество людей в приграничных поселениях. Армия Израиля ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду, вытеснив боевиков со своей территории. Сейчас гуманитарная ситуация в секторе Газа расценивается как критическая. Израиль разрешил Египту доставить ограниченный объем гуманитарной помощи в сектор Газа при условии, что ее получат мирные жители, а не ХАМАС. Израильские войска готовятся к проведению полномасштабной наземной операции.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.