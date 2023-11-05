Протестующие жители Израиля потребовали отставки премьер-министра Нетаньяху

Сотни человек собрались вечером в субботу возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме с требованием отставки главы правительства и немедленного освобождения родных, взятых в заложники 7 октября, сообщает Zakon.kz.

Протестующие проталкиваются через полицейское оцепление, установленное у резиденции премьера Израиля, и требуют его отставки. Размахивая национальными флагами и транспарантами, собравшиеся заявляют о бездействии правительства при освобождении заложников, взятых в плен ХАМАСом 7 октября, передает The Guardian.

"Протестующие также собрались в Тель-Авиве, многие держали в руках плакаты с надписью "Прекращение огня", а другие с надписью "Освободите заложников любой ценой немедленно", – пишет издание.

У резиденции Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме протестующие требовали ареста главы правительства.

Как показал опрос, который проводили в Израиле, 76% израильтян считают, что Нетаньяху должен уйти в отставку. 44% обвинили Нетаньяху в наибольшей вине в нападении ХАМАС 7 октября. Согласно опросу, 33% обвинили начальника военного штаба и высокопоставленных чиновников ЦАХАЛа, а 5% обвинили министра обороны Йоава Галланта.

Подавляющее большинство опрошенных настаивают, что в стране должны пройти выборы сразу по окончании войны.

Палестинские власти заявили, что Израиль в пятницу депортировал тысячи палестинских рабочих из сектора Газа обратно на осажденную территорию.