Израиль депортирует тысячи палестинских рабочих обратно в зону боевых действий в Газе

Палестинские власти заявили, что Израиль в пятницу депортировал тысячи палестинских рабочих из сектора Газа обратно на осажденную территорию, сообщает Zakon.kz.

Некоторые рабочие, проходя пешком через израильский переход, рассказали о жестоком обращении со стороны израильских властей в центрах содержания под стражей, пишет Associated Press.

Примерно 18 000 палестинцам из Газы разрешили работать на черной работе в Израиле. Разрешения были востребованы в Газе, где уровень безработицы приближается к 50%. Израиль начал выдавать разрешения в последние годы, и эта мера, по его мнению, помогла стабилизировать Газу и смягчить Хамас, несмотря на более широкую блокаду, направленную на ослабление исламской боевой группировки.

Вечером в четверг Израиль объявил, что аннулирует разрешения рабочих и депортирует их.

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Рабочие, отправленные домой в пятницу, рассказали о массовой облаве и помещении в израильские тюрьмы. Некоторые вернулись с синяками и другими ранами в результате, по их словам, жестокого обращения со стороны израильских властей. Другие вернулись психологически травмированными.



По крайней мере один, 61-летний Мансур Варш Ага, вернулся в мешке для трупов.

Арестованных отправили в военные тюрьмы Анатот и Офер на Западном Берегу. Там, по словам рабочих, им завязывали глаза, допрашивали, неоднократно избивали и на длительное время лишали воды и еды.

Израильские правозащитные группы заявляют, что Израиль задержал рабочих без предъявления обвинений, надлежащей правовой процедуры или юридического представительства в трудный момент, в то время как их семьи в Газе пережили разрушительные бомбардировки Израиля.

Около 10 000 депортированных палестинцев вернулись в Газу в пятницу, сообщил Ваэль Абу Омар, представитель пограничных переходов анклава.

Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу 3 ноября 2023 года на заседании Совета иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) озвучил позицию Казахстана по конфликту на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства заявил, Казахстан призывает к немедленному прекращению огня.

