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Израильский министр рассмотрел сценарий с применением ядерного оружия в Газе

взрыв Фото: freepik
Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что одним из возможных сценариев развития военного конфликта может стать сброс ядерной бомбы на территорию сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

Высказывание осудили власти и израильские политики. После чего Элияху заявил, что его не так поняли и  замечание об атомной бомбе было метафорическим.

"Всем ясно, что утверждение об атомной бомбе – это метафора. Но нам определенно нужен сильный, непропорциональный ответ на террор, который объяснит нацистам и их сторонникам, что террор неприемлем. Это единственная формула, с помощью которой демократические страны могут справиться с терроризмом" (текст переведен онлайн переводчиком с иврита, в переводе могут быть ошибки. – Прим. ред.).

Израиль все еще продолжает свою операцию на территории сектора Газа – по данным представителей здравоохранения Газы, в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев в центральной части анклава погибли по меньшей мере 33 человека.

Число погибших палестинцев в войне между Израилем и ХАМАСом достигло 9448 человек по данным Министерства здравоохранения, управляемого ХАМАСом в секторе Газа. На оккупированном западном берегу более 140 палестинцев были убиты в результате насилия и израильских рейдов.

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