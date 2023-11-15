Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Израильские военные передали гуманитарную помощь в главную больницу сектора Газа

Израильские военные доставили гуманитарную помощь в главную больницу сектора Газа Фото: pexels
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские военные доставили гуманитарную помощь в крупнейшую больницу сектора Газа, госпиталь аль-Шифа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Times of Israel 15 ноября, ЦАХАЛ опубликовала видеозапись, на которой израильские солдаты передают в больницу аль-Шифа коробки с гуманитарной помощью.

"Подразделения ЦАХАЛ продолжают точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в отдельной части больницы аль-Шифа, где они ведут поиск террористической инфраструктуры и оружия ХАМАС. Подразделения доставили гуманитарную помощь ко входу в больницу", – говорится в официальном заявлении израильской армии.

Ранее ЦАХАЛ официально заявила о проведении операции на территории больницы аль-Шифа, которую взяли в осаду несколькими днями ранее. Израильские военные уверены, что боевики движения ХАМАС используют часть госпиталя как прикрытие для своих подземных объектов. В Пентагоне также считают, что ХАМАС использует в военных целях больницы сектора Газа, в том числе госпиталь аль-Шифа.

По подсчетам ВОЗ, в больнице находятся 600-650 пациентов, от 200 до 500 медработников и около 1,5 тыс. беженцев.

Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС. 7 октября палестинские боевики атаковали Израиль, убив 1,4 тыс. человек в приграничных поселениях и взяв заложников. В ответ израильская армия сначала осадила сектор Газа, а затем вторглась в него.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем – в этом сюжете.

Читайте также

президент Сирии
Преступления против человечности: Франция выдала ордер на арест Башара Асада
Обрушение туннеля в Индии: медики опасаются за жизнь рабочих
Обрушение туннеля в Индии: медики опасаются за жизнь 40 рабочих
Тело мужчины и живую собаку нашли в США
Тело мужчины и его живую собаку нашли в США спустя два месяца
Никита Дробны
Израиль Палестина Сектор Газа Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Максим Галкин опубликовал фото подросшей дочери
Максим Галкин опубликовал фото подросшей дочери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления