Израильские военные передали гуманитарную помощь в главную больницу сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские военные доставили гуманитарную помощь в крупнейшую больницу сектора Газа, госпиталь аль-Шифа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Times of Israel 15 ноября, ЦАХАЛ опубликовала видеозапись, на которой израильские солдаты передают в больницу аль-Шифа коробки с гуманитарной помощью.

IDF releases footage of troops bringing humanitarian aid to Shifa Hospital. pic.twitter.com/qFlVdvlmuZ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 15, 2023

"Подразделения ЦАХАЛ продолжают точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в отдельной части больницы аль-Шифа, где они ведут поиск террористической инфраструктуры и оружия ХАМАС. Подразделения доставили гуманитарную помощь ко входу в больницу", – говорится в официальном заявлении израильской армии.

Ранее ЦАХАЛ официально заявила о проведении операции на территории больницы аль-Шифа, которую взяли в осаду несколькими днями ранее. Израильские военные уверены, что боевики движения ХАМАС используют часть госпиталя как прикрытие для своих подземных объектов. В Пентагоне также считают, что ХАМАС использует в военных целях больницы сектора Газа, в том числе госпиталь аль-Шифа.



По подсчетам ВОЗ, в больнице находятся 600-650 пациентов, от 200 до 500 медработников и около 1,5 тыс. беженцев.

Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС. 7 октября палестинские боевики атаковали Израиль, убив 1,4 тыс. человек в приграничных поселениях и взяв заложников. В ответ израильская армия сначала осадила сектор Газа, а затем вторглась в него.



Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем – в этом сюжете.