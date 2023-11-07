В секторе Газа появится полевой госпиталь ОАЭ

Полевой госпиталь на 150 коек для помощи пострадавшим от боевых действий в секторе Газа организует правительство ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило агентство WAM, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян уже дал распоряжения относительно госпиталя. Пять транспортных самолетов доставят в город Эль-Ариш необходимое для создания и функционирования полевого госпиталя оборудование, которое будет направлено в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

Сообщается, что госпиталь будет состоять из отделений интенсивной терапии для детей и взрослых, общей хирургии, ортопедической хирургии, а также анестезиологического отделения. Кроме того, в госпитале будет организована диагностическая лаборатория и установлен компьютерный томограф.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа продолжается наземная операция израильской армии. Власти Израиля намерены полностью уничтожить движение ХАМАС, которое сейчас контролирует палестинский анклав. При этом под израильские авиаудары периодически попадают лагеря беженцев, больницы и другие гражданские цели. ЦАХАЛ обвиняет ХАМАС в том, что боевики намеренно располагают свои объекты рядом с мирным населением. Мировое сообщество, в свою очередь, обеспокоено "неизбирательным применением силы" со стороны Израиля.

Минздрав анклава сообщил, что число погибших в секторе Газа превысило 10 тыс. человек.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация. Президент РК Касым-Жомарт Токаев распорядился выделить помощь мирному населению Палестины.



