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И не ждите: Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет

И не ждите: Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет Фото: Instagram.com/b.netanyahu/
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне, сообщает Zakon.kz.

В интервью ABC Нетаньяху отметил, что продолжение боевых действий является единственным эффективным рычагом давления на палестинское движение ХАМАС.

"Прекращения огня в Газе не будет без освобождения наших заложников. Что же касается коротких тактических пауз, на час здесь, на час там, полагаю, они были у нас ранее <...>, чтобы впустить гуманитарные грузы или позволить выйти отдельным заложникам. Но я не думаю, что будет общее прекращение огня", – сказал он.

"Думаю, это помешает военным усилиям. Это помешает нашим усилиям по освобождению заложников, потому что единственное, что работает с этими преступниками в ХАМАС, – это военное давление, которое мы оказываем", – добавил Нетаньяху. 

Ранее сообщалось, что в секторе Газа продолжается наземная операция израильской армии. Власти Израиля намерены полностью уничтожить движение ХАМАС, которое сейчас контролирует палестинский анклав. При этом под израильские авиаудары периодически попадают лагеря беженцев, больницы и другие гражданские цели. ЦАХАЛ обвиняет ХАМАС в том, что боевики намеренно располагают свои объекты рядом с мирным населением. Мировое сообщество, в свою очередь, обеспокоено "неизбирательным применением силы" со стороны Израиля.

Минздрав анклава сообщил, что число погибших в секторе Газа превысило 10 тыс. человек.

По данным израильских военных, боевики удерживают в секторе Газа 239 заложников.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация. Президент РК Касым-Жомарт Токаев распорядился выделить помощь мирному населению Палестины.

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