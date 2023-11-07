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Более 50 тысяч римских монет нашли у берегов Италии

клад римских монет Фото: Министерство культуры Италии
Итальянский дайвер сообщил о находке властям. На поиски направили водолазов из отряда по охране произведений искусства и отдела подводной археологии министерства культуры Италии, сообщает Zakon.kz.

Монеты, датируемые первой половиной IV века, были найдены среди морской травы недалеко от северо-восточного побережья средиземноморского острова, сообщает The Guardian.

Точная дата обнаружения монет не сообщается, но это произошло недалеко от города Арзачена. Количество найденных монет пока не определено, поскольку в настоящее время ведется их сортировка. Предполагается, что там было около 50 тысяч монет.

Найденные древнеримские монеты называются фоллисами – бронзовыми монетами, введенными около 294 г. н.э. в результате денежной реформы бывшего римского императора Диоклетиана. Все монеты находятся в исключительной сохранности. Даже на тех нескольких монетах, которые были повреждены, сохранились разборчивые надписи.

Сотрудник археологического департамента Сардинии Луиджи Ла Рокка назвал находку одним из самых значительных открытий за последнее время. По его словам, это еще одно доказательство богатства и важности археологического наследия, хранящегося под морским дном.

Большинство монет нашли на песчаном участке между подводной морской травой и пляжем, что свидетельствует о наличии поблизости затонувших кораблей.

Аналогичная находка была сделана в 2013 году в Девоне (Великобритания), когда из глубин всплыли 22 888 фоллисов. Этот исключительный клад нашел строитель и археолог-любитель Лоуренс Эгертон в нескольких сотнях метров от места расположения римской виллы и военного укрепления, датируемого II-III веками.

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