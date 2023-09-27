Тело подводного охотника нашли в Актау

В водоканале Шора водолазы обнаружили тело утонувшего подводного охотника, которого два дня искали после его пропажи, сообщает Zakon.kz.

Поисковые работы завершили накануне, 26 сентября. Об этом сообщает InAkau со ссылкой на Департамент по ЧС Мангистауской области.

"Водолазы оперативно-спасательного отряда в районе водоканала Шора на глубине пяти метров и в 400 метрах от берега обнаружили и извлекли труп мужчины 1993 года рождения", – сообщили в ведомстве.

Как сообщает издание, мужчина пропал двумя днями ранее во время подводной охоты на водоеме. К поискам приступили в тот же день.

Ранее в Туркестанской области в Отырарском районе на реке Сырдарья вблизи дорожного моста предварительно при купании в необорудованном месте утонули 11 человек.