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СМИ: атакована колонна президента Палестины Аббаса

СМИ: атакована колонна президента Палестины Аббаса, убит охранник Фото: скриншот
Турецкие СМИ сообщают, что якобы совершено нападение на колонную автомобилей президента Палестины Махмуда Аббаса, сообщает Zakon.kz.

На конвой главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса было совершено вооруженное нападение. В результате атаки один охранник получил ранения, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

По информации газеты, ответственность за нападение взяла на себя группировка, известная как "Дети Абу Джандаля".

Ранее группировка "Дети Абу Джандаля" дала Махмуду Аббасу 24 часа, требуя от него предпринять действия в отношении Газы и начать активные меры против Израиля, пишет Independent Turkish.

7 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне. 

Ранее сообщалось, что в секторе Газа продолжается наземная операция израильской армии. Власти Израиля намерены полностью уничтожить движение ХАМАС, которое сейчас контролирует палестинский анклав. При этом под израильские авиаудары периодически попадают лагеря беженцев, больницы и другие гражданские цели. ЦАХАЛ обвиняет ХАМАС в том, что боевики намеренно располагают свои объекты рядом с мирным населением. Мировое сообщество, в свою очередь, обеспокоено "неизбирательным применением силы" со стороны Израиля.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация. Президент РК Касым-Жомарт Токаев распорядился выделить помощь мирному населению Палестины.

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