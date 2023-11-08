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Израильские военные за месяц нанесли удары по 14 тыс. целей в секторе Газа

Израильские военные за месяц нанесли удары по 14 000 целей в секторе Газа Фото: idf.il
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ за месяц поразил более 14 тыс. целей, связанных с ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

По словам Даниэля Хагари, уничтожено более 100 тоннелей и 4 тыс. единиц оружия. 

Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ удалось ликвидировать многих боевиков ХАМАС. 

Ранее сообщалось, что боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. 

В ночь на 28 октября Израиль подверг сектор Газа самому массированному обстрелу за три недели. Ракеты были выпущены по более чем 150 целям. Перед этим ЦАХАЛ заявил, что подземная база ХАМАС расположена под крупнейшей больницей Газы. По сведениям телеканала Al Jazeera, удары были нанесены в том числе вблизи двух больниц.

В ночь на 29 октября Израиль объявил о начале проведения полномасштабной наземной операции в секторе Газа. После этого, по данным корреспондента "Известий", в анклаве прошли прямые столкновения ЦАХАЛ и ХАМАС. В то же время израильские войска обстреляли территорию Сирии и Ливана. Кроме того, усилились бомбардировки сектора Газа. Иран обвинил Израиль в пересечении красных линий. Совет Безопасности ООН назначил заседание в связи с проведением наземной операции Израиля на 30 октября.

29 октября в ЦАХАЛ заявили, что число заложников увеличилось до 239. В ночь на 30 октября Армия обороны Израиля нанесла удары по военной инфраструктуре на территории Сирии в ответ на обстрелы. Позже в Израиле сообщили, что за несколько дней военные поразили более 600 объектов ХАМАС.

31 октября к конфликту на стороне ХАМАС присоединилось йеменское мятежное движение "Ансар Аллах", которое обстреляло Израиль с помощью крылатых ракет и беспилотников. 6 ноября Израиль сбил в космосе запущенную из Йемена баллистическую ракету, что было объявлено первым в истории боем вне земной атмосферы.

6 ноября ЦАХАЛ заявил о полном окружении города Газа, а также разделении палестинского анклава на две части.

7 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне. 

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