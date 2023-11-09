Вызвать дождь собираются власти Индии для борьбы со смогом
Крайне высокий уровень загазованности воздуха над Нью-Дели привел к тому, что в столице Индии закрыли школы, учеников перевели на дистанционный формат обучения, кроме того, в городе остановили строительство. Помимо этого власти намерены ввести ограничения на пользование транспортом, пишет Reuters.
Чтобы улучшить экологическую обстановку в главном городе страны, в Министерстве окружающей среды намерены начать меры по вызову дождя. Об этом накануне заявил министр.
"Я считаю, что, учитывая имеющиеся у нас условия и если мы получим поддержку всех, мы сможем провести по крайней мере первый пилотный проект". Гопал Рай, министр окружающей среды Нью-Дели
Для этого в министерстве намерены засеять облака, метод, в котором для вызова осадков используются такие вещества, как йод серебра.
В конце прошлой недели индекс качества воздуха в индийском городе достиг 500 – самого высокого показателя, который возможен. Из-за критического положения власти закрыли ранее начальные школы. В
понедельник, 6 ноября, индекс качества
воздуха в индийской столице составлял
в среднем 450 пунктов (оптимальные значения
не превышают 100). В некоторых частях
города уровень загрязнения еще выше,
индекс доходит до 800 пунктов. Такой смог
представляет реальную опасность для
здоровья и может вызвать хронические
заболевания.