Вызвать дождь собираются власти Индии для борьбы со смогом

Критически высокий уровень смога в индийской столице Нью-Дели держится несколько дней. Из-за угрозы здоровью в городе закрыты школы, остановлено строительство. Чтобы улучшить экоситуацию и сбить скопившийся смог, власти планируют вызывать дождь, сообщает Zakon.kz.

Крайне высокий уровень загазованности воздуха над Нью-Дели привел к тому, что в столице Индии закрыли школы, учеников перевели на дистанционный формат обучения, кроме того, в городе остановили строительство. Помимо этого власти намерены ввести ограничения на пользование транспортом, пишет Reuters.

Чтобы улучшить экологическую обстановку в главном городе страны, в Министерстве окружающей среды намерены начать меры по вызову дождя. Об этом накануне заявил министр.

"Я считаю, что, учитывая имеющиеся у нас условия и если мы получим поддержку всех, мы сможем провести по крайней мере первый пилотный проект". Гопал Рай, министр окружающей среды Нью-Дели

Для этого в министерстве намерены засеять облака, метод, в котором для вызова осадков используются такие вещества, как йод серебра.

В конце прошлой недели индекс качества воздуха в индийском городе достиг 500 – самого высокого показателя, который возможен. Из-за критического положения власти закрыли ранее начальные школы. В понедельник, 6 ноября, индекс качества воздуха в индийской столице составлял в среднем 450 пунктов (оптимальные значения не превышают 100). В некоторых частях города уровень загрязнения еще выше, индекс доходит до 800 пунктов. Такой смог представляет реальную опасность для здоровья и может вызвать хронические заболевания.

