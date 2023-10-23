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Еще две партии гуманитарной помощи прибыли в сектор Газа

Еще две партии гуманитарной помощи прибыли в сектор Газа Фото: pixabay
Еще два каравана грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа в соответствии с соглашением между Израилем и Египтом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News, 15 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа из Египта. Об этом заявили в палестинском "Красном Полумесяце". В осажденную Газу доставили воду, продукты и медицинские принадлежности.

Кроме того, несколькими часами ранее еще 17 грузовиков пересекли пограничный пункт пропуска между Египтом и сектором Газа. Об этом ABC News сообщил источник в египетских силовых структурах.

"Египет может отправлять гуманитарную помощь в Газу в соответствии с соглашением с Израилем. Израиль оставил за собой право проверять эти поставки на ближайшем израильском пропускном пункте перед тем, как они поступят в сектор Газа", – отметили в ABC News.

Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью из Египта прибыли в сектор Газа 21 октября.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической, армия Израиля готовится к наземной операции.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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