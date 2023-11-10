События в Украине: США обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР

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Министры иностранных дел США и Южной Кореи обсудили реализацию расширенной стратегии сдерживания для отражения угроз со стороны Северной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Сеуле, в разговоре с главой внешнеполитического ведомства Южной Кореи выразил обеспокоенность растущим военным сотрудничеством между Россией и КНДР. Ранее и США, и южнокорейская разведка сообщали, что поставки оружия из КНДР в Россию идут полным ходом. Российские власти не комментируют подобные заявления.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые накануне Верховной радой законы о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации. Срок — как минимум до 14 февраля 2024 года. Это уже девятое продление.

Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной, однако от Киева нет никакой инициативы. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Президент Чехии Петр Павел не исключает переговоров о мире в Украине, поскольку, по его оценке, Россия имеет преимущество в живой силе и поставках оружия, которое позволяет ей продолжать войну.

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что Киев надеется завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) за два года. Ее слова приводит "Европейская правда".

В Днепропетровске произошел мощный взрыв после того, как власти объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Президент США Джо Байден отвергнет законопроект конгресса о выделении помощи Израилю, если в документе не будет предусмотрена и Украина, заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Страны Евросоюза изучают альтернативный план оказания финансовой помощи Украине в случае, если Венгрия наложит вето на текущую инициативу в размере €50 млрд. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, которое ссылается на источники. В статье сказано, что в запасной план будут входить национальные гарантии стран ЕС по привлечению финансирования на рынках. Также ряд стран выступает за оперативный поиск альтернативного решения по финансированию Украины для усиления давления на Венгрию. Читайте также Германия готовится к памятным мероприятиям нацистского погрома 1938 года Три человека погибли из-за сильной метели на северо-востоке Китая В России задержали журналиста с гражданством Казахстана

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