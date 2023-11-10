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События в Украине: США обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР

События в Украине: США обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР Фото: wikimedia.org
Министры иностранных дел США и Южной Кореи обсудили реализацию расширенной стратегии сдерживания для отражения угроз со стороны Северной Кореи, сообщает Zakon.kz.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Сеуле, в разговоре с главой внешнеполитического ведомства Южной Кореи выразил обеспокоенность растущим военным сотрудничеством между Россией и КНДР. Ранее и США, и южнокорейская разведка сообщали, что поставки оружия из КНДР в Россию идут полным ходом. Российские власти не комментируют подобные заявления.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые накануне Верховной радой законы о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации. Срок — как минимум до 14 февраля 2024 года. Это уже девятое продление.
  • Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной, однако от Киева нет никакой инициативы. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
  • Президент Чехии Петр Павел не исключает переговоров о мире в Украине, поскольку, по его оценке, Россия имеет преимущество в живой силе и поставках оружия, которое позволяет ей продолжать войну.
  • Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что Киев надеется завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) за два года. Ее слова приводит "Европейская правда".
  • В Днепропетровске произошел мощный взрыв после того, как власти объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
  • Президент США Джо Байден отвергнет законопроект конгресса о выделении помощи Израилю, если в документе не будет предусмотрена и Украина, заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
  • Страны Евросоюза изучают альтернативный план оказания финансовой помощи Украине в случае, если Венгрия наложит вето на текущую инициативу в размере €50 млрд. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, которое ссылается на источники. В статье сказано, что в запасной план будут входить национальные гарантии стран ЕС по привлечению финансирования на рынках. Также ряд стран выступает за оперативный поиск альтернативного решения по финансированию Украины для усиления давления на Венгрию.

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