Министр обороны Хорватии совершил смертельное ДТП

Министр обороны Хорватии тяжело пострадал в автомобильной аварии, в которой погиб 1 человек, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на дороге в восточной Хорватии. 44-летний министр Марио Банозич вел машину, которая столкнулась с фургоном, сообщили министерство обороны Хорватии и государственное телевидение HRT. В результате аварии погиб водитель фургона.

"Мы выражаем соболезнования семье погибшего", — заявил официальный представитель правительства Марко Милич.

Милич добавил, что жизни Банозича ничего не угражает, хотя он и получил серьезные травмы. Врачи сказали, что у него ушибы головы и головного мозга, и он находится под наблюдением, но он в сознании.

В заявлении министерства обороны говорится, что проводится расследование для установления того, что произошло.