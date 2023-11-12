ООН: 800 человек погибли в результате нападения на город в Судане

По данным ООН, в результате многодневной атаки на город в Дарфуре погибли более 800 суданцев, сообщает Zakon.kz.

Дневное нападение на Ардамату произошло после того, как RSF захватили военную базу в городе после непродолжительных боев с войсками 4 ноября, сказал Салах Тур, глава Союза суданских врачей в Западном Дарфуре. Он сообщил, что военные покинули базу, добавив, что около двух десятков раненых военнослужащих бежали в Чад, пишет ABC News.

Представители Вооруженных сил и RSF не ответили на телефонные звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.

По словам Тура, после захвата военной базы RSF и союзные им арабские ополченцы бесчинствовали в городе, убивая неарабов в их домах и поджигая убежища, в которых проживали перемещенные лица.

Агентство сообщило, что около 100 убежищ в городе были уничтожены, и там произошли масштабные грабежи, в том числе гуманитарной помощи, принадлежащей агентству.

Нападение на Ардамату в провинции Западный Дарфур в начале этого месяца стало последним в серии злодеяний в Дарфуре, ознаменовавших длившуюся месяц войну между суданскими военными и военизированными силами быстрой поддержки RSF.

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С 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием, что приводит к жертвам среди мирного населения и может повлечь гражданскую войну.

