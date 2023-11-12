Израиль заявил, что готов эвакуировать младенцев из больницы Газы

Израильские военные заявили, что готовы эвакуировать младенцев из крупнейшей больницы Газы в воскресенье, где, по словам палестинских чиновников, двое новорожденных погибли, а еще десятки оказались под угрозой, сообщает Zakon.kz.

Такое решение связано с тем, что на фоне интенсивных боев в этом районе в больницах закончилось топливо, пишет Daily Star.

Пограничные власти Газы заявили, что контрольно-пропускной пункт Рафах, ведущий в Египет, вновь откроется в воскресенье для владельцев иностранных паспортов после закрытия в пятницу.

ХАМАС заявил, что за последние 48 часов он полностью или частично уничтожил более 160 израильских военных объектов в секторе Газа, в том числе более 25 транспортных средств. Представитель израильской армии заявил, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа.

На пресс-конференции поздно вечером в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о гибели еще пяти израильских солдат в секторе Газа. Израильские военные заявили, что с начала наземной операции там было убито 46 человек.

Нетаньяху заявил, что Газа будет демилитаризована после войны, и Израиль "продолжит контролировать безопасность там".

Израиль заявил, что ракеты по-прежнему обстреливаются из Газы по югу Израиля.

Также в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале обстрела "террористической инфраструктуры" в Сирии.

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По последним данным официальных лиц Палестины, в результате авиационных и артиллерийских ударов погибло 11 078 жителей Газы.

В Лондоне прошел крупнейший с начала конфликта между Израилем и Палестиной марш в поддержку палестинцев. По разным оценкам, в нем приняли участие от 300 до 800 тысяч неравнодушных.