Израиль заявил, что готов эвакуировать младенцев из больницы Газы
Такое решение связано с тем, что на фоне интенсивных боев в этом районе в больницах закончилось топливо, пишет Daily Star.
Пограничные власти Газы заявили, что контрольно-пропускной пункт Рафах, ведущий в Египет, вновь откроется в воскресенье для владельцев иностранных паспортов после закрытия в пятницу.
ХАМАС заявил, что за последние 48 часов он полностью или частично уничтожил более 160 израильских военных объектов в секторе Газа, в том числе более 25 транспортных средств. Представитель израильской армии заявил, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа.
На пресс-конференции поздно вечером в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о гибели еще пяти израильских солдат в секторе Газа. Израильские военные заявили, что с начала наземной операции там было убито 46 человек.
Нетаньяху заявил, что Газа будет демилитаризована после войны, и Израиль "продолжит контролировать безопасность там".
Израиль заявил, что ракеты по-прежнему обстреливаются из Газы по югу Израиля.
Также в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале обстрела "террористической инфраструктуры" в Сирии.
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По последним данным официальных лиц Палестины, в результате авиационных и артиллерийских ударов погибло 11 078 жителей Газы.
В Лондоне прошел крупнейший с начала конфликта между Израилем и Палестиной марш в поддержку палестинцев. По разным оценкам, в нем приняли участие от 300 до 800 тысяч неравнодушных.