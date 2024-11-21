Внучка Джо Байдена раскрыла пол будущего ребенка

Наоми, внучка уходящего президента США Джо Байдена, раскрыла пол своего будущего ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, в ночь выборов 5 ноября 30-летняя Наоми объявила, что ждет своего первого ребенка от супруга Питера Нила.

Теперь беременная женщина сообщила пол будущего ребенка: она родит мальчика. Ее муж рассказал об этом во время празднования годовщины их свадьбы.

Опубликовав фотографию Наоми в свадебном платье, он написал в Instagram:

"С годовщиной свадьбы, я самый счастливый человек на свете, я так сильно тебя люблю. И он тоже. Я люблю тебя больше всего на свете", – поделился фотографией УЗИ их малыша Питер Нил.

Позже Наоми сделала репост его постов в своем Instagram.

30-летняя Наоми – старшая дочь Хантера Байдена и его бывшей жены Кэтлин Буль. Она стала первой президентской внучкой, которая вышла замуж в Белом доме 19 ноября 2022 года.

Ранее Байден и Трамп обсудили процедуру передачи власти.

