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Израиль: ХАМАС потерял контроль над сектором Газа

ХАМАС потерял контроль над сектором Газа, утверждает Израиль Фото: wikimedia
Министр обороны Израиля заявил, что движение ХАМАС утратило контроль над сектором Газа в ходе наземной операции израильских военных, сообщает Zakon.kz.

По информации Times of Israel, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что движение ХАМАС больше не контролирует сектор Газа благодаря успешному наступлению израильской армии.

"У ХАМАС нет сил, способных остановить ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля. – Прим. ред.). ЦАХАЛ наступает на всех направлениях. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг, мирные жители громят их базы. У населения нет доверия к их правительству", – заявил Йоав Галлант.

Вечером 13 ноября израильская армия заняла детский госпиталь Рантиси в Газе и заявила, что боевики ХАМАС использовали больницу как командный центр. Военные представили доказательства того, что в детском госпитале ХАМАС хранил оружие и деньги, а также держал заложников. На территории другой больницы, по утверждению ЦАХАЛ, ликвидировали группу палестинских боевиков, открывших огонь по израильским солдатам. По утверждению военных, боевики ХАМАС используют больницы Газы в качестве прикрытия для своих баз, а пациентов – в качестве живого щита.

Израильские войска также заняли здание парламента ХАМАС в Газе. По заявлению израильских властей, в ходе наземной операции ЦАХАЛ военные ликвидировали нескольких ключевых командиров боевиков.

До начала полномасштабных боевых действий между палестинскими боевиками и армией Израиля движение ХАМАС располагало в секторе Газа примерно 30 тысячами бойцов. Израильская сторона утверждает, что в ходе наземной операции ЦАХАЛ эти силы понесли значительные потери.

Ранее израильская армия взяла в осаду крупнейшую больницу сектора Газа, где могут укрываться боевики ХАМАС.

Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС. 7 октября палестинские боевики атаковали Израиль, убив 1,4 тыс. человек в приграничных поселениях и взяв заложников. В ответ израильская армия сначала осадила сектор Газа, а затем вторглась в него. Сейчас десятки граждан Казахстана, находящихся в Газе, эвакуируют через пункт Рафах на границе с Египтом. Количество погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, международное сообщество призывает Израиль объявить гуманитарное перемирие.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем – в этом сюжете.

Никита Дробны
Израиль Палестина Сектор Газа Израиль и Палестина
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