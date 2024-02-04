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Израиль заявил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС

Израиль заявил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС Фото: Zakon.kz
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в секторе Газа ликвидировала 17 из 24 батальонов ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает i24news, в воскресенье, 4 февраля Биньямин Нетаньягу высказался о военном прогрессе в секторе Газа, а также дипломатических отношениях с США после публичной критики со стороны министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. 

"Израиль – суверенное государство. Мы очень ценим поддержку, которую мы получили от администрации Байдена с начала войны. Это не означает, что у нас нет разногласий, но до сих пор нам удавалось преодолевать их решительными и обдуманными решениями", – сказал израильский премьер.

Также он сообщил, что на сегодняшний день уничтожены 17 из 24 батальонов.

"Большинство оставшихся батальонов находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, и мы также позаботимся о них. Во-вторых, после расформирования батальонов требуются операции по очищению, как это делают наши силы с решимостью в очень агрессивных рейдах на севере и центре сектора Газа", – заявил Нетаньягу.

Он подчеркнул, что Израиль не завершит войну, пока не достигнет всех целей:

  • ликвидацию ХАМАС;
  • возвращения всех  похищенных граждан; 
  • обещания, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля.

Ранее сообщалось, что боевики движения ХАМАС вернулись в северную часть сектора Газа и готовятся к новому наступлению против израильских вооруженных сил.

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