Армия Израиля взяла в осаду крупнейшую больницу сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе наземной операции против движения ХАМАС осадила больницу аль-Шифа, крупнейший госпиталь сектора Газа. По утверждению израильских военных, в здании скрываются боевики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian 13 ноября, израильские военные "стоят у ворот" больницы аль-Шифа – самого крупного госпиталя в секторе Газа, где продолжается наземная операция ЦАХАЛ против боевиков палестинского движения ХАМАС. Израильские военные указывают, что под больницей оборудован подземный штаб ХАМАС. Палестинская сторона утверждает, что в госпитале остаются сотни пациентов.

Ранее больницу аль-Шифа по открытому ЦАХАЛ гуманитарному коридору покинули тысячи палестинцев, которые приходили сюда в поисках медпомощи или убежища. Но, как утверждает подконтрольное ХАМАСу министерство здравоохранения Газы, в госпитале остаются нетранспортабельные пациенты и новорожденные дети, которые наверняка погибнут из-за постоянных перебоев в электроснабжении. По заявлению палестинской стороны, за последние три дня в аль-Шифе умерли 32 человека.

Сейчас, по приблизительным оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в аль-Шифе находятся 600-650 мирных жителей, от 200 до 500 медработников и до 1,5 тыс. беженцев.

"Трагично, что число смертельных случаев среди пациентов значительно выросло. Мир не может хранить молчание, когда больницы, которые должны быть островками безопасности, превращаются в средоточия смерти, опустошения и отчаяния", – заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Еще одна крупная больница Газы, аль-Кудс, прекратила работу 12 ноября из-за истощения запасов топлива для генераторов. Идет подготовка к эвакуации ее 6 тыс. пациентов, беженцев и медиков. Общее число погибших в секторе Газа с начала полномасштабных боевых действий между боевиками ХАМАС и Израилем превысило 11 тысяч человек.

Представители ЦАХАЛ неоднократно указывали, что боевики движения ХАМАС намеренно размещают свои военные объекты в непосредственной близости к больницам и лагерям беженцев. Индонезийский госпиталь на севере сектора действительно стал базой ХАМАС после эвакуации пациентов. Израильские военные уже дважды подчеркивали, что готовы помочь эвакуировать детей из больницы аль-Шифа. Международное сообщество все активнее призывает Израиль объявить гуманитарное перемирие.

В ЦАХАЛ утверждают, что предложили снабдить больницу 300 литрами топлива для генераторов, но представители ХАМАС отклонили эту инициативу. Палестинская сторона считает, что такого количества топлива госпиталю не хватит даже на час.



Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС. 7 октября палестинские боевики атаковали Израиль, убив 1,4 тыс. человек в приграничных поселениях и взяв заложников. В ответ израильская армия сначала осадила сектор Газа, а затем вторглась в него. Сейчас десятки граждан Казахстана, находящихся в Газе, эвакуируют через пункт Рафах на границе с Египтом.