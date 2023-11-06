Армия Израиля захватила цитадель ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате одного из опорных пунктов движения ХАМАС в палестинском секторе Газа. Пункт, который военные называют "цитаделью", взяли под контроль в ходе ночной операции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of Israel 6 ноября, наземные силы ЦАХАЛ за прошедшую ночь захватили укрепленные позиции боевиков ХАМАС в секторе Газа. В сообщении армии этот пункт называют "цитаделью". Кроме того, израильские военные за сутки нанесли удары по 450 точкам, где находились наблюдательные посты, тренировочные лагеря и подземные туннели ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, в ходе наземной операции и обстрелов удалось уничтожить нескольких командиров движения. Среди убитых боевиков – Джамаль Муса, командующий силами специальных операций ХАМАС.

В секторе Газа продолжается наземная операция израильской армии. Власти Израиля намерены полностью уничтожить движение ХАМАС, которое сейчас контролирует палестинский анклав. При этом под израильские авиаудары периодически попадают лагеря беженцев и другие гражданские цели. ЦАХАЛ обвиняет ХАМАС в том, что боевики намеренно располагают свои объекты рядом с мирным населением. Мировое сообщество, в свою очередь, обеспокоено "неизбирательным применением силы" со стороны Израиля.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация. Президент РК Касым-Жомарт Токаев распорядился выделить помощь мирному населению Палестины.



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