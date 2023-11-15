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Частое использование наушников чревато инфекциями – исследование

исследование Фото: pixabay
Ученые Университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде (США) провели исследование и пришли к выводу, что частое использование наушников чревато инфекционными заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BBC Science Focus, из-за наушников в ушах множатся популяции различных штаммов стафилококка, типичных кожных бактерий. Во втором случае ученые выяснили, что после ношения наушников в течение одного часа на их вкладышах количество бактерий возрастает 11-кратно. Исследование проводилось на стерильных вкладышах наушников, используемых авиакомпаниями в самолетах.

По данным издания, доказательств того, что рост числа бактерий вследствие ношения наушников коррелируют с частотой ушных инфекций, нет. Однако в некоторых исследованиях отмечается, что при частом извлечении наушников кожа ушей может травмироваться. Через образовавшиеся ссадины бактерии могут проникнуть в организм и вызвать инфекционное воспаление.

Ранее врач рассказал, какой уровень звука должен быть в наушниках.

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